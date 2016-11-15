﻿باخ يدافع عن أولمبياد ريو ويقارنها بالانتخابات الأمريكية!

برلين – د ب أ: رفض الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الانتقادات الموجهة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو مؤكدا أن نجاح هذه الدورة يضاهي نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت بوابة «اينسايد ذا غيمز» عن باخ قوله على هامش حديثه للمندوبين المشاركين في الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في الدوحة: «هناك فارق بين الرأي العام والرأي المنشور». وجاء حديث باخ في إشارة إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي فاز فيها ترامب على هيلاري كلينتون التي كانت مرشحة بقوة لتولي المنصب، مشيرا إلى وجود أوجه من الشبه مع أولمبياد ريو. وأكد باخ أن الانتقادات الإعلامية التي نالت من أولمبياد ريو أثبتت خطأها في ما يتعلق بجوانب الأمن والصحة، حيث أن الدورة التي جرت في آب/ أغسطس الماضي كانت «غاية في النجاح» في مواجهة «تحديات غير مسبوقة». ودافع باخ أيضا عن قرار عدم فرض عقوبات شاملة ضد الرياضيين الروس، في ما يتعلق ببرنامج تعاطي المنشطات تحت رعاية جهات حكومية، وأشاد ببرنامج الإصلاح 2020 الذي تتبناه اللجنة الأولمبية الدولية لجذب المرشحين لاستضافة الدورات الأولمبية في المستقبل. وأوضح: «بدون أجندة 2020 لم يكن ليوجد أى من المرشحين لاستضافة أولمبياد 2024، كل هؤلاء المرشحين يمكنهم تأكيد ذلك». وتتنافس العاصمتان الفرنسية باريس والمجرية بودابست ومدينة لوس أنجليس الأمريكية على استضافة أولمبياد 2024، فيما تقام أولمبياد 2020 في طوكيو. ويرى باخ أن قطر قادرة على استضافة دورة الالعاب الأولمبية يوما ما. وقال: «استضافة قطر للأولمبياد هي مسألة تعود إلى قطر نفسها ورغبتها في الترشح لتنظيم الألعاب الأولمبية، فنحن في اللجنة الأولمبية الدولية وصلنا لمرحلة الاعداد للفصل في ملفات المدن المرشحة لاستضافة نسخة 2024 من الأولمبياد، لكنني أعتقد أن قطر ستكون موقعا لاستضافة الحدث يوما ما». وفشلت قطر في ملف استضافة أولمبياد 2016 و2020 ولكنها فازت باستضافة كأس العالم 2022. وأعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) إيقاف اعتماد مختبر المنشطات بالعاصمة القطرية الدوحة لأربعة أشهر. وأوضحت «وادا» أن الإيقاف، الذي يحتسب تطبيقه اعتبارا من السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، يقضي بمنع مختبر الدوحة من إجراء أي أنشطة تتعلق بمكافحة المنشطات بما في ذلك إجراء أي تحليلات لعينات بول أو دم. وخلال فترة الإيقاف، تنقل أي عينات مطلوب تحليلها إلى مختبر آخر معتمد من «وادا»، لضمان ثقة الرياضيين في استمرارية تحليل العينات بكفاءة عالية وطبقا للنظام المعمول به في مكافحة المنشطات. وذكرت «وادا» أن قرار الإيقاف يأتي نتيجة المعايير الأكثر صرامة في التقييم والمحددة من «وادا» لضمان إيفاء المختبرات المعتمدة بأعلى المعايير.