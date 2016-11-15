﻿ميسي يتعرض لمتاعب صحية خلال رحلة طيران… ونيمار يصاب بالذعر من «هجوم» مشجع بيروفي!

عواصم – د ب أ: احتاج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمساعدة طبية خلال رحلة الطيران، التي كانت تقله مساء الاثنين مع منتخب بلاده من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس إلى مدينة سان خوان، التي تستضيف مباراة الأرجنتين أمام كولومبيا فجر اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتعرضت الطائرة، التي كانت تقل المنتخب الأرجنتيني لإضطرابات قوية بسبب الرياح، حسب ما أفاد الإعلام في الأرجنتين، الذي كشف أيضا تعرض لاعبين آخرين لمتاعب صحية جراء ذلك. وعانى ميسي، قائد المنتخب وأبرز لاعبيه من الدوار واحتاج إلى تدخل الأطباء لإسعافه، إلا أن هذه الحالة المرضية العارضة لن تؤثر على مشاركته أمام كولومبيا. ويستضيف ملعب مدينة سان خوان، التي تبعد ألف كيلومتر شمال شرقي بوينس آيرس، مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي، وهي المباراة التي تعد حاسمة وفاصلة لأصحاب الأرض، حيث يحتاجون إلى تحقيق فوز ملح فيها كي يعودا مرة أخرى لإحراز أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى مونديال روسيا.

ومن جهة أخرى، أصيب النجم البرازيلي نيمار زميل ميسي في برشلونة، بحالة ذعر، بعد أن قفز أحد المشجعين فوق السياج لتحية اللاعب، إلّا أن الشرطة تدخلت على الفور. وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بعد وصول منتخب البرازيل إلى بيرو والتوجه لمقر إقامة الفريق، تفاجأ الجميع بأحد المشجعين يمر فوق السياج الأمني ليحضن نيمار». وتدخلت الشرطة البيروفية سريعا، وأبعدت المشجع من دون أن يُحدث أي إصابة لنجم السامبا. وأكدت الشرطة سلمية المشجع وعدم نيته إيذاء لاعب البارسا». وتحل البرازيل ضيفا على بيرو، ضمن الجولة الثانية عشرة. وتتصدر البرازيل التصفيات برصيد 23 نقطة، فيما تحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة.