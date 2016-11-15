﻿محمود عبد العزيز كوكتيل الضحك والبكاء والرومانسية

القاهرة – «القدس العربي» : ظهر الفنان محمود عبد العزيز لأول مرة كوجه جديد في مسلسل «الدوامة» مع كبار النجوم في أوائل السبعينيات، وكان لظهوره وقع يشي بالنجاح ويبشر بمولد نجم، وبالفعل جاء الظهور الأوضح في فيلم «الحفيد»، فقد تقاسم البطولة مع الفنان نور الشريف وبرزت قدراته وخصائص أدائه في ظل وجود الفنان القدير عبد المنعم مدبولي والنجمة ميرفت أمين، ويمكن القول إنها كانت البداية الحقيقية للشاب الموهوب، الباحث عن فرصة بين الكبار، وهو ما زال حديث السن والخبرة ولا يملك من مقومات النجاح غير الموهبة، فهو ليس من خريجي المعاهد الفنية ولا صلة له بالواقع الفني غير الحلم بأن يصبح ممثلا ونجما شهيرا يشار إليه بالبنان وربما كان الأصعب في تحقيق حلم العمر أنه ليس من سكان القاهرة، بل هو الوافد من الاسكندرية عروس البحر المتوسط ومدينة الرومانسية، لذا كان التعلق بالفن والشهرة والنجومية منطقيا ومبررا، حيث كان للمناخ السكندري فضل كبير في تنمية المواهب الكبرى ونضجها في مجالا متعددة، فهناك سيد درويش أنبغ أبناء عصره في مجال الموسيقى والغناء، وهو نموذج مثالي جديد بتجديد حلم كل موهوب في أن يصبح فنانا، ولا شك أن نخبة كبيرة من النجوم والمبدعين المعاصرين السكندريين اقتدى بهم محمود عبد العزيز واستفاد من تجاربهم ليطوي المسافة الفاصلة بينه وبين القاهرة العاصمة، التي تموج بالحركات الفنية والثقافية، والتي اختارها لتكون مقر إقامته ومركز إنطلاقه بعد تخرجه في كلية الزراعة في بداية العشرينيات من عمره ليكون قريبا من الأضواء ومحيط الابداع.

وكان لنجاح التجربة السينمائية الأولى في حياته أثر بالغ الأهمية، فقد ذلل العقبة الأولى عقبة الاكتشاف وكسر حاجز الرهبة واكتسب بعض المهارات، ولذلك لم يكن مستغربا وجوده في فيلم شفيقة ومتولي التجربة الأهم في بداياته ليقف مع أحمد مظهر وسعاد حسني وجميل راتب وأحمد زكي كبطل تتوافر فيه كل شروط ومعطيات النجاح وبالفعل أخذ الممثل الصاعد في تثبيت أقدامه وتوالت الأدوار تلو الأدوار ويأتي فيلم «طائر الليل الحزين» مع الممثل القدير والنجم الكبير محمود مرسي محطة رئيسية أخرى في مشواره ومسيرته لتسلمه إلى محطات مهمة على المستوي نفسه، فنرى التعدد والتنوع في الرؤى والتجسيد البريء «الدنيا على جناح يمامة» و«الكيف» و«جري الوحوش» و«العار»، والأخير هو الأكثر حظا فقد نجح الفيلم نجاحا مذهلا لطبيعة الموضوع الشائك الذي كتبه السيناريست محمود أبو زيد، والإخراج المتميز للمخرج علي عبد الخالق والتنافس الصحي بينه وبين بقية أبطال الفيلم نور الشريف وحسين فهمي وإلهام شاهين وأمينة رزق، وقد بلغ من تأثير هذا الفيلم أنه اختصر رحلة محمود عبد العزيز فصار يشار إليه به كأنه الوحيد المتميز بين أفلامه وظل هذا لفترة طويلة إلى أن جاء دوره في فيلم «الكيت كات» ليكتشف النقاد والجمهور مواطن تألق مختلفة في إبداعه وتمثيله، وبرغم صعوبة الدور وتركيبه الدرامي، إلا أن المخرج داود عبد السيد أفلح كثيرا في منح الشخصية مذاقها الكوميدي، الذي ظهرت به على الشاشة، معطيا الفرصة كاملة للنجم الراحل لتقمصها وإعادة إنتاجها لحما ودما بما يناسب الشكل أو القالب المطلوب لتكون قريبة من الجمهور وروحه الفكاهية، لذا تم تصنيف الفيلم تصنيفا كوميديا على عكس طبيعته من فرط الإعجاب بشخصية الشيخ حسني والتفاعل معها.

ومضت السنوات وزادت خبرة محمود عبد العزيز فاختلف أداؤه تبعا لاختلاف الأدوار والشخصيات وبين التنقل من شخصية لشخصية ومن فيلم لفيلم كان الدور الدرامي الشعبي البطولي الأميز في مسلسل «رأفت الهجان» علامة أساسية في تاريخه الفني وشهادة موثقة بالصوت والصورة دالة على موهبته وتفرده فقد تحول عبد العزيز إلى شخصية معادلة لشخصية «الهجان» في وجدان الجماهير المصرية والعربية كأنه صاحب البطولات الحقيقية، التي قام بها رجل المخابرات المصرية في الأزمنة المشار إليها في الحلقات وبفضله بعث رأفت الهجان من جديد ليستوطن قلوب الملايين بعدما كان شخصا مجهولا لا يعرف عنه أحد شيئا.

وقد حاول تكرار التجربة في مسلسل أخر أحيط قبل عرضه بهالة دعائية ولكن لم يحالفه الحظ فمسلسل «محمود المصري» كان أقل أهمية ولم يحقق التأثير الجماهيري نفسه، نعود إلى السينما، حيث التنوع والثراء والدور المختلف في فيلم «سوق المتعة» الأكثر إثارة للجدل فهو يجسد صورة إنسانية لشخص اعتاد القهر فتوطن عليه وتكيف معه ولم يستطع الفكاك من وطأة الذل والعجز فاختار أن يعيش سجينا طوال حياته حتى بعد أن امتلك قدريته وهي رؤية للكاتب والسيناريست وحيد حامد يعمل فيها فلسفة خاصة لقراءة النفس البشرية في ضوء ما تتعرض له من صدمات وضغوف تفقد الإنسان أعز ما يملك إنسانيته فلا يستطيع تعويضها ولو أمتلك كل أموال الدنيا.

وعن التنوع أيضا كانت تجارب أخرى غاية في الأهمية قدمها محمود عبد العزيز في ثلاثة أفلام نوعية هي «القبطان» للمخرج سيد سعيد و«ثلاثة عللا الطريق» و«البحر بيضحك ليه» لمحمد كامل القليوبي، وكلها حملت أبعادا سياسية وتطرقت لقضايا مصيرية وطرحت أفكارا تقدمية، فهكذا كان الفنان الراحل محمود عبد العزيز في أدائه واختياراته شديد البساطة وشديد العمق.