﻿طيور روسية مهاجرة وراء تفشي إنفلونزا الطيور في وسط أوروبا

جرايفسفالد (ألمانيا) – د ب أ: رجح معهد بيطري ألماني أمس الثلاثاء أن تكون الطيور المهاجرة من روسيا سببا في تفشي مرض انفلونزا الطيور في ست دول أوروبية على الأقل.

وقال توماس ميتينلتير رئيس معهد فريدريش لوفرير إنه تم اكتشاف فيروس «اتش 5 ان 8» منتصف عام 2016 في الطيور البرية بوسط روسيا وسيبيريا ومنغوليا.

وأضاف أنه بما أن الفيروس المعدي الذي تم رصده بوسط أوروبا «مشابه للغاية» للفيروس الذي تم رصده في روسيا، فانه من الممكن الافتراض أن يكون الفيروس قد وصل عن طريق الطيور البرية.

ويشار إلى أن كلا من ألمانيا وهولندا وبولندا والمجر والدنمارك والنمسا سجلوا حالات إصابة بالفيروس ،الذي تم رصده أول مرة في طائر مائي مهاجر في كوريا الجنوبية عام 2014. وقد تم رصد الفيروس في أسراب طيور محلية أوروبية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014. ومن المقرر أن تلتقي السلطات الاتحادية في ألمانيا اليوم في محاولة لتنسيق الجهود لوقف تفشي الفيروس .