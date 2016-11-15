﻿معلمة ماليزية تزعم أن الأرواح تلبست طلابا في مدرستها

كوالالمبور – د ب أ: زعمت معلمة في مدرسة ماليزية، تصرف فيها حوالي 40 طالبا على نحو غريب على مدى أشهر عدة، أمس الثلاثاء أن الأطفال تلبستهم الأرواح.

وقالت المعلمة إن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 عاما اشتكوا من الصداع والدوار والقيء قبل أن تصدر منهم أصوات تشبه صوت النمور، وعضوا آخرين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية يوم السبت، عن السلوك الغريب للطلاب في مدرسة «باسوه 3» الابتدائية، بولاية «نيجيري سيمبيلان» جنوب عاصمة البلاد، وأضافت وسائل الإعلام أن المعلمين قد تأثروا بذلك أيضا.

وذكرت التقارير أن بعض الطلاب ادعوا أنهم رأوا ساحرة أو شبحا يحوم حول منطقة المدرسة.

وقال عالم الاجتماع الأمريكي روبرت بارثولوميو لوسائل الاعلام المحلية حينها إن المسألة لاتخرج عن كونها ظاهرة نفسية، ناجمة عن التوتر والقلق. واقترنت مع الماليزيين بالاعتقاد في الأمور الخارقة للطبيعة.