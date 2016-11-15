﻿الذكور أكثر اقتناعا بضرورة الزواج من الإناث في كوريا الجنوبية

سول – د ب أ: كشفت نتائج استطلاع رأي عن اقتناع أكثر قليلا من نصف الكوريين الجنوبيين بضرورة الزواج في حياتهم. وتعاني كوريا الجنوبية من تأخر سن الزواج وانخفاض نسب الإنجاب.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 51.9٪ من المشاركين فيه فقط يرون أن الزواج أمر ضروري، مقابل 56.8٪ في استطلاع آخر أجري في عام 2014.

وبحسب الجنس، أجاب 56.8٪ ممن شملهم الاستطلاع من الذكور بأن الزواج ملزم، مقابل 47.5٪ من الاناث.

وأجاب 48٪ ممن شملهم الاستطلاع بأن الرجل والمرأة يمكن أن يعيشا معا بدون زواج، مقابل نسبة 46.6٪ في عام 2014. وذكرت (يونهاب) أن نتيجة الاستطلاع الأخير جاءت متماشية مع تراجع نسب المواليد الجدد، وتأخر سن الزواج في البلاد. وشمل الاستطلاع 38.600 شخص، تزيد أعمارهم على 13 عاما.