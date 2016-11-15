﻿مرض الكبد الدهني ربع سكان العالم يعانون منه… طرق الوقاية والعلاج

واشنطن ـ من محمد السيد: يعتبر مرض الكبد الدهني غير الكحولي، أحد أمراض الكبد الأكثر شيوعا حول العالم، إذ يؤثر على ما يقرب من ربع سكان الكرة الأرضية حاليا، وفق دراسة أمريكية حديثة.

ويصيب في الغالب الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، تصل أحيانا إلى تليف الكبد عند الأطفال، وينتهى بالإصابة بسرطان الكبد أو الفشل الكبدي.

الطبيب حسن سلامة، أستاذ ورئيس قسم طب الكبد، بمعهد الكبد القومي في مصر (حكومي)، قال إن مرض الكبد الدهني غير الكحولي، يصيب حوالي 25٪ من سكان العالم، وينتشر بصورة كبيرة في البلدان ذات الدخول المرتفعة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أكثر الناس عرضة للمرض، أضاف سلامة في حديثه للأناضول، أن الكبد الدهني غير الكحولي، يصيب حوالي 60٪ من مرضى السكري، و40٪ من مرضى السمنة بشكل عام، و20٪ من الأطفال الذين يعانون السمنة المفرطة.

وبحسب سلامة، يحدث المرض نتيجة تراكم جزيئات من الدهون الثلاثية في خلايا الكبد بشكل كبير وغير معتاد.

وأضاف: «يتطور المرض لدى حوالي 20٪ من المصابين به، إلى التهاب كبدي دهني مصحوب بارتفاع في إنزيمات الكبد، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بتليف وفشل الكبد، ما يؤدي إلى الإضرار بشكل خطير بقدرته على أداء وظائفه، ويزيد فرص الوفاة بأمراض الكبد».

ووضع أستاذ طب الكبد، روشتة علاجية للمرض، تبدأ بضرورة أن يحافظ الأشخاص على أن تكون أوزانهم في الحدود المثالية، لأن انخفاض كتلة الجسم (الطول مقارنة بالوزن) بمعدل 5٪، يحسن إنزيمات الكبد، وإذا زادت نسبة خفض كتلة الجسم إلى 10٪، ترتفع فرص الوقاية من التليف الكبدي إلى 90٪ .

ونصح سلامة، بأن يتم خفض الوزن عن طريق اتباع حمية (نظام) غذائية، وممارسة الرياضة، على أن يكون إنقاص الوزن في حدود 1.6 كليو جرام أسبوعيا، على أقصى تقدير، وأن تكون ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، لمدة 6 أيام أسبوعيا.

كما أوصى سلامة، الأشخاص بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها تحتوى على نسب مرتفعة من السكر، الذي يضر بصحة الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بالسمنة والسكري.

ورأى أن تناول مشروب القهوة بمعدل من فنجانين إلى 4 يوميا، بالإضافة إلي تناول مقدار 40 غراما من الشوكولاتة الداكنة، يحسن صحة الكبد، لأن الكافيين الموجود في القهوة والشوكولاتة الداكنة، يساعد على عدم الإصابة بتضخم الكبد، ويقلل من حدوث مضاعفات بسبب أمراض الكبد، كما أن الشوكولاتة الداكنة، تحتوي على مضادات أكسدة تثبط من الالتهابات الكبدية.

وأشار إلي أن الدراسات العلمية أثبتت فاعلية تناول مكملات فيتامين «هـ» يوميا، في تحسن سلامة الكبد، والوقاية من أعراض الكبد الدهني غير الكحولي.

ومؤخرا، كشفت دراسة أجراها باحثون بمستشقى ينوفا فايرفاكس هوسبيتال، في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن هناك 64 مليون شخص يعانون من هذا المرض في الولايات المتحدة، و52 مليونا في 4 بلدان بالاتحاد الأوروبي هي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا.

وقدّرت الدراسة التكاليف الطبية المباشرة السنوية لعلاج مرضي الكبد الدهني غير الكحولي بما يقرب من 103 مليارات دولار، في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، فيما بلغت تكاليف علاج المرض بالدول الأوروبية الأربعة التي أجريت فيها الدراسة 35 مليون يورو سنويا.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة تساعد الأطباء وصانعي السياسات الصحية على وضع استراتيجيات على المستوى المحلي والدولي للتعامل مع هذا المرض المزمن والخطير، وابتكار وسائل حديثة للكشف المبكر عن المرض، وإيجاد العلاجات الفعالة له.