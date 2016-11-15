مقتل شخص في إطلاق نار خارج مطار أوكلاهوما سيتي الأمريكي





واشنطن- د ب أ- قتل موظف بشركة طيران أمس الثلاثاء في ساحة لانتظار السيارات خارج مطار أوكلاهوما الرئيسي، ما دفع السلطات إلى وقف جميع الرحلات وإغلاق المطار.

وقالت إدارة شرطة أوكلاهوما سيتي عبر موقع تويتر إن القتيل كان يعمل لدى شركة “ساوث ويست إيرلاينز″.

وظل مطار “ويل روجرز إيربورت” مغلقا لساعات بعد إطلاق النار، لكن الشرطة قالت عبر تويتر إنها ستبدأ في نقل المسافرين.

وكتبت شرطة أوكلاهوما سيتي على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي :”إذا كنتم داخل المطار، فحاولوا الوصول إلى ملجأ حتى يتم إبلاغكم بغير ذلك”.

ولم ترد بعد تفاصيل أوفى بشأن الطرف المسؤول عن إطلاق النار أو مكان وجوده.

ويقع مطار ويل روجرز على بعد حوالي 8 كيلومترات من أوكلاهوما سيتي، عاصمة ولاية أوكلاهوما.