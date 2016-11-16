كوبا تصدر عفوا عن 787 سجيناً استجابة لطلب بابا الفاتيكان





هافانا- د ب أ- تعتزم كوبا العفو عن 787 سجيناً استجابة لدعوة من جانب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، بحسب ما أعلنته صحيفة “جرانما”، وهي الجريدة الرسمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي في البلاد في صفحتها الأولى أمس الثلاثاء.

وقالت الصحيفة إن مجموعة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم بينهم نساء وشباب ومرضى.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الكوبية لا تصدر عفواً عن السجناء المدانين بجرائم قتل أو الاغتصاب أو تجارة المخدرات و”الجرائم شديدة الخطورة”.

وكان أخر عفو أصدرته السلطات الكوبية في أيلول/سبتمبر 2015 بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان إلى كوبا وشمل 3522 سجينا.

وقام البابا مجددا بزيارة قصيرة لكوبا في شباط/فبراير والتقى بطريرك الروس الأرثوذكس كيريل هناك في طريقه إلى المكسيك.