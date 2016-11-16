مقتل أربعة أشخاص على الأقل بهجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية

كابول- رويترز- قال مسؤول أمني أفغاني إن انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه فقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين في هجوم على عربة تقل مسؤولين من الأمن الوطني في العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء.

وأكد مسؤول في وزارة الداخلية الهجوم لكنه لم يذكر عدد القتلى أو المصابين.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية “كان الانتحاري على دراجة نارية وفجر نفسه في منطقة بول محمود (في كابول). لم يتضح الهدف لكن سقط ضحايا”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.