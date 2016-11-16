إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

رام الله- الأناضول- أصيب، فجر الأربعاء، مواطنين فلسطينيين، بالرصاص المطاطي، واعتقل اثنين آخرين، خلال مواجهات اندلعت مع قوة عسكرية إسرائيلية، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال مسعفون ميدانيون لمراسل الأناضول، إنهم قدموا الإسعاف لمواطنين أصيبا برصاص مطاطي خلال مواجهات اندلعت وسط رام الله.

ووصفت حالة المصابين بالطفيفة.

ونقل مراسل الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة رام الله، وحاصرت مقرا يتبع لجنة المبادرة الوطنية الفلسطينية (أحد فصائل منظمة التحرير)، وصادرت محتوياته ودمرت الأثاث، اندلع على اثرها مواجهات مع الشبان.

وأضاف المصدر ذاته إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مواطنين خلال العملية التي استمرت عدة ساعات.

وعادة ما يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات مداهمة للمدن الفلسطينية، بزعم اعتقال مطلوبين.