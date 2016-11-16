بوروشنكو يطلب من ترامب دعم اوكرانيا في مواجهة “العدوان الروسي”

كييف- أ ف ب- اعلن مصدر رسمي في كييف أن الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو طلب من الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الثلاثاء دعم الولايات المتحدة في مواجهة “العدوان الروسي”.

وقالت الرئاسة الاوكرانية في بيان إن الرئيس بوروشنكو هنأ ترامب على فوزه وأكد رغبته في “العمل مع إدارته وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين اوكرانيا والولايات المتحدة”.

كما شدد الرئيس الاوكراني “ضرورة الحصول على دعم ثابت من واشنطن في مواجهة العدوان الروسي ولتطبيق اصلاحات اساسية” في اوكرانيا.

وكان الرئيس الاوكراني هنأ ترامب بعيد فوزه في الانتخابات الرئاية الامريكية ودعاه الى زيارة كييف.

اثار فوز ترامب قلقا في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة بعدما اتهمت المرشحة الديمقراطية التي هزمت هيلاري كلينتون خصمها الجمهوري بانه “دمية” بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب المح في مقابلة مع شبكة “ايه بي سي” في اب/ اغسطس إلى أن الولايات المتحدة قد تقبل بضم روسيا للقرم اذا قاد ذلك الى تحسين العلاقات بين البلدين.

وانتقد ترامب، الذي يتولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير”، خلال حملته الانتخابية السياسة الخارجية للرئيس باراك اوباما وقال انها تسببت في تدهور حاد للعلاقات مع روسيا.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى ادنى مستوياتها منذ الحرب الباردة منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في اذار/ مارس 2014، كما اتهمت واشنطن موسكو بدعم المتمردين الموالين لها في شرق اوكرانيا.