مقتل امرأة خلال اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن الفلسطينية في نابلس

نابلس- رويترز- قالت مصادر طبية فلسطينية الأربعاء إن امرأة قتلت بالرصاص خلال اشتباك بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة نابلس.

وأضافت المصادر الطبية في مستشفى رفيديا أن امرأة تبلغ من العمر 39 عاما وصلت إلى المستشفى مصابة برصاصة بالصدر توفيت على أثرها.

وأوضح أكرم الرجوب محافظ نابلس أن الاشتباكات المسلحة بدأت عندما أطلق مسلحون النار على مواقع لأجهزة الأمن الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات للإذاعة الرسمية “هناك إصابة خطيرة لأحد رجال الأمن وهناك إصابات طفيفة لاثنين آخرين”.

وشهدت مدينة نابلس ومخيم بلاطة خلال الأشهر الأخيرة اشتباكات بين مسلحين وأجهزة الأمن الفلسطينية في البلدة القديمة في المدينة ومخيم بلاطة القريب منها مما أدى إلى سقوط قتلى من الجانبين.