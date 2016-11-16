رفع درجة التأهب الأمني في نيويورك بعد تهديدات لتنظيم الدولة

نيويورك- الأناضول- رفعت شرطة نيويورك درجة التأهب الأمني، بعد تهديدات من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، باستهداف مسيرة عيد الشكر يوم 24 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

واتخذ المسؤولون الأمنيون في المدينة قرارا بزيادة الإجراءات الأمنية بعد أن نشرت مجلة “رومية” التابعة لداعش يوم 11 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، أن مسيرة عيد الشكر في نيويورك يمكن أن تكون هدفا مثاليا لهجوم بالسيارات تنفذه خلايا التنظيم.

وقال المسؤول عن مكافحة الإرهاب والاستخبارات في شرطة نيويورك جون ميلر، في تصريحات صحفية إنهم مستعدون دائما لمثل هذه التهديدات، مضيفا أنه تم تشديد الرقابة على شركات تأجير السيارات، كما تم تدريب العاملين في تلك الشركات، لمواجهة هجمات محتملة.

وأفاد ميلر أنه سيتم إغلاق الشوارع التي تقود إلى مسار المسيرة أمام حركة السيارات، وأشار إلى أنه يشارك في تلك المسيرة كل عام، “وبإمكان أهالي نيويورك أن يشاركوا في المسيرة بأمان”.