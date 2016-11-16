دبلوماسي روسي: لافروف وكيري يبحثان الوضع في حلب الخميس

موسكو- القاهرة- د ب أ- صرح مصدر دبلوماسي روسي بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري سيعقدان لقاء يوم غد الخميس لبحث الوضع في مدينة حلب السورية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الأربعاء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي القول إن اللقاء الذي سيعقد على هامش اجتماع وزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بليما فى بيرو، سيبحث الوضع في مدينة حلب السورية وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وسبق للكرملين أن أعلن عدم استبعاد عقد لقاء ثنائي بين الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما على هامش هذه القمة.