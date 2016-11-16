تنظيم الدولة يعدم 17 شخصا فتحوا النار على عناصره شرقي الموصل

الموصل- د ب أ- كشف مصدر عسكري عراقي الأربعاء عن قيام عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بإعدام جماعي لأربعة عوائل موصلية حاولت الانتفاضة ضد التنظيم في منطقة البكر التي تشهد قتالا حاليا بين القوات العراقية وعناصر التنظيم في الساحل الأيسر من مدينة الموصل 400/ كلم شمال بغداد./

وقال النقيب عامر يحيي من قيادة العمليات في نينوى لوكالة الأنباء الألمانية إن “عناصر داعش أعدمت في ساحة الغاز بمنطقة البكر أربعة عوائل مكونة من 17 شخصا، بينهم ثمانية نساء، حاولوا الانتفاضة ضد داعش خلال تواجد عجلات القوات العراقية في منطقة حي البكر شرقي الموصل”.

وأضاف أن “العوائل فتحت نيران أسلحتها الخفيفة من منافذ منازلهم ضد التنظيم الذي سارع على الفور بمداهمة منازلهم وسحب هذه العوائل بالكامل إلى ساحة الغاز وإعدامهم قبل وصول القوات العراقية لنجدتهم”.