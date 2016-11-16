وزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده الكامل لاستقرار لبنان

القاهرة- د ب أ- صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد بأن سامح شكري وزير الخارجية التقى صباح الأربعاء مع الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في قصر بعبدا ببيروت، حيث سلمه رسالة تهنئه وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة الرئيس اللبناني إلى زيارة مصر في أقرب فرصه ممكنه.

وأضاف المتحدث، في بيان صحفي الأربعاء، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح علي مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان وتطلعها إلي استعاده لبنان القيام بدوره العروبي باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة التي تواجه العديد من المخاطر والتحديات.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلي نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومته في أقرب فرصه، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تستهدف دعم استقرار لبنان وسلامته.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس اللبناني أعرب عن تقديره البالغ لكون الرئيس السيسي كان في مقدمه المهنئين له علي توليه المنصب، وتطلعه إلى إتمام زيارته إلى مصر في أقرب وقت عقب استكمال الاستحقاقات السياسية المتبقية والانتهاء من تشكيل الحكومة .

كما أشار إلى أن لبنان رغم كونه بلدا صغيراً من حيث الحجم، إلى أن استقراره السياسي وسلامته يعتبر دعما لاستقرار العالم العربي وسندا لأشقائه العرب.

وأضاف المتحدث أن اللقاء بين وزير الخارجية سامح شكري والرئيس اللبناني ميشيل عون تطرق إلى الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، لاسيما الأوضاع في سورية، حيث أتفق الجانبان على أهمية دعم الحلول السياسية للازمة السورية وتشجيع كافه الأطراف السورية علي التوصل للتوافق المطلوب من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.