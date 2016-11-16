 المرصد السوري : 12 قتيلاً في قصف مكثف على أحياء حلب الشرقية

القاهرة – د ب أ – أفاد المرصد الشوري لحقوق الإنسان الأربعاء، بمقتل 12 شخصاً على الأقل بينهم أربعة أطفال جراء تصعيد القصف على الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وقال المرصد في بيان، إن أعداد القتلى لا تزال قابلة للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم حالته لا تزال خطرة.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الأحياء الشرقية من مدينة حلب تشهد قصفاً جوياً ومدفعياً وصاروخياً مكثفاً لليوم الثاني على التوالي.

وقال إن قوات النظام استهدفت بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية إضافة لقصف بالصواريخ والضربات الجوية من الطائرات الحربية والمروحية بالصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة مناطق في أحياء الشعار وكرم البيك والصاخور ومساكن هنانو والمواصلات وجسر الحج والحيدرية والشيخ فارس وصلاح الدين.

وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل عنصر من منظومة الإسعاف وسقوط عدد آخر من الجرحى.

وحسب المرصد ، تستمر الطائرات الحربية والمروحية بالتحليق في سماء مدينة حلب، لتنفيذ مزيد من الضربات على الأحياء الشرقية من المدينة والمحاصرة من قبل قوات النظام والقوات الروسية منذ 17 تموز / يوليو الماضي .