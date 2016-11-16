مصري يقتل عشيق طليقته

القاهرة ـ سيطرت الشكوك على عقله حول وجود علاقة بين طليقته وجاره، وإنهما لجآ للسحر حتى تنفصل عنه ويتزوجا، فقرر الانتقام منها وقتلها أمام عيون الجار.

هذا ما فعله ح. أ. (45 سنة) سائق “توك توك” بمدينة الإسكندرية، حيث تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية بلاغاً من أهالي منطقة العامرية، بقيامهم بضبط عامل بعد قتله لزوجته وجاره.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن المتهم انفصل عن زوجته بعد زواج دام 20 عاماً، إلا أنه أصبح في الآونة الأخيرة يشك في أن زوجته عملت السحر له حتى يطلقها وتتزوج جارهما، حسب ما ذكر موقع “لها”.

وفي يوم الحادث، استدرج جاره إلى منزل طليقته بدعوى أنه يريد تدخله للصلح بينهما، وانهال عليها طعنا حتى تأكد من وفاتها.

وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.