ولد الشيخ يشكر عُمان على مساعيها من أجل السلام باليمن

اليمن - الأناضول – أعرب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن شكره لسلطنة عمان على مساعيها من أجل السلام في اليمن ودعمها جهود المنظمة الدولية في هذا الإطار.

وقال ولد الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء :”جزيل الشكر للسلطان قابوس، والوزير يوسف بن علوي ( المسؤول عن الشؤون الخارجية مع وفد الحوثيين وصالح) على مساعي دولة عمان من أجل السلام في اليمن والدعم المتواصل لجهود الأمم المتحدة”.

ويعد هذا أول تصريح يصدر عن المبعوث الأممي بعد إعلان الخارجية العمانية، مساء الثلاثاء التوصل إلى الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في اليمن اعتباراً من يوم الخميس، واستئناف المفاوضات نهاية الشهر الجاري.

وأواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي، كشف ولد الشيخ، أمام مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن.

وتتضمن خارطة الطريق تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في العاصمة صنعاء، ومدينتي الحديدة وتعز، وتشرف أيضاً على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.

لكن الرئيس عبدربه منصور هادي، اعتبر الخطة بمثابة تهميش له؛ حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل الأول رئيسا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.

بينما ذكرت مصادر مقربة من جماعة الحوثي أن الأخيرة تريد استبعاد هادي تماماً من السلطة.

وفي الأول من أغسطس/ آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بين المفاوضين.