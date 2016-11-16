طبيب نفسي يصف مايا دياب بالشخصية المضطربة والمنافقة

القاهرة ـ حلت الفنانة مايا دياب ضيفة في برنامج “فحص شامل” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة “الحياة” المصرية، فتحدثت عن تعرضها للاختطاف ما أدى إلى قلق في نومها هذا لأنها لم تتعالج لدى طبيب نفسي وما زاد من حدة الجرح النفسي الذي عانت منه بعد الخطف الذي وقع لها العام 2004.

فيما وصف الطبيب النفسي الذي يحل ضيفاً في آخر الحلقة ويدلي بتحليلاته للشخصية الضيفة، الفنانة مايا بالشخصية المضطربة، من دون أن تردّ مايا عليه ولم تدافع عن نفسها ولم تستوضح من باب الحيلة ليفهم المشاهدون أن الاضطراب لا يعني أمراً له علاقة بما يشبه الجنون.

واتهمها الطبيب بالضحك المنافق وحين حاولت الدفاع عن نفسها شرح أنها تضحك من شفاهها بينما الضحكة الحقيقية تحرك أطراف العينين، فلم تجبه مايا لأنها لا تجادل ولا تعاتب من يسيء إليها وهذا ما كانت أوردته في إحدى إجاباتها في الحلقة وأسهبت في الشرح.