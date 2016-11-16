فتاة سعد لمجرد تخرج عن صمتها: ما حدث في الغرفة قبل العلاقة لا يعني أني وافقت على اغتصابي

باريس ـ لاتزال قضية اغتصاب سعد لمجرد لشاب فرنسية في باريس تشغل الرأي العام في جميع الدول ، كما يظل لمجرد موقوفاً قيد التحقيق.

وتفصيلا ، وبعد غياب الشابة عن جلسات المحاكمة، قرّرت لورا بريول (20 عاماً) الخروج عن صمتها، بحسب أحد المواقع المغربية.

وقالت لورا عبر مدوّنتها الخاصّة: “أنا أكتب هذه الكلمات لأردّ على كلّ من هانني وهدّدني. أنا بالفعل تعرّضت للاغتصاب، وأفهم ماذا يعني العدل في بلدٍ ديموقراطي كفرنسا. لو كنت تدعم سعد لمجرّد، فهذا لا يعني أنّه لا يمكنك الوثوق بالعدالة الفرنسية.”

وأضافت “في حال عدم ثبوت أقوالي، فسيحكم عليّ بالاحتيال. لا بدّ من تغيير العقلية في العام 2016، فما حدث في الغرفة، لا يعني أنني وافقت على الاغتصاب”، موضحةً أنّها غابت عن مواجهة سعد في المحكمة، بسبب حالتها النفسيّة المتدهورة.

فيما أكّد محامي لورا أنّها غابت عن المواجهة نظراً لسوء حالتها النفسيّة، كما أنّه قدّم شهادة طبيّة، للنيابة العامة، توضح ذلك.