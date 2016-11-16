مقتل 7 من “الحشد العشائري” في تفجير جنوب شرق الموصل

نينوى - الأناضول – قتل 7 من عناصر “الحشد العشائري”، الأربعاء، في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم جنوب شرق الموصل، في وقت استعادت فيه القوات العراقية قرية في ذلك المحور.

وقال سعد اللهيبي القائد في الحشد العشائري ضمن مناطق جنوب الموصل إن 7 من عناصرهم قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم قرب آثار مدينة النمرود التي تم تحريرها مؤخراً.

وأوضح اللهيبي أن الحشد دخل منطقة محظورة لم يتم تطهيرها بعد من العبوات الناسفة ما أدى إلى انفجار عبوة بمركبتهم.

والحشد العشائري عناصر سُنة تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”.

من جهته، أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل، استعادة قرية جديدة من “الدولة” في جنوب شرق المدينة.

وقال الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن “قوات الفرقة المدرعة التاسعة (في الجيش) تمكنت من تحرير قرية تل عاكوب”.

وأضاف أن “القوات العراقية رفعت العلم العراقي في القرية بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات (لم يذكر حجمها)”.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول الموصل من الناحية الشرقية.