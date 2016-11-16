وزراء خارجية الدول الاسلامية يبحثون غدا جريمة اطلاق صاروخ على مكة

الرياض - د ب أ – يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي الخميس، اجتماعاً في جدة ،غرب السعودية ،لبحث جريمة إطلاق مليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً على مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، سيرأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده يوم الخميس، في مكة المكرمة.

وأضافت أن ” الاجتماع يأتي عملاً بتوصية اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ على المستوى الوزاري حول إطلاق ميليشيا الحوثي – صالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة المنعقد بجدّة يوم السادس من الشهر الحالي .

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير بن فهد الحارثي ، قال توجد مؤشرات تثبت تورط إيران في جريمة إطلاق صاروخ على مكة المكرمة، مضيفاً “آن الأوان لإصدار قرار من قبل المنظمة تجاه إيران بتعليق عضويتها في المنظمة ردعا لها وعقوبة على ممارساتها العدوانية في المنطقة”.

ولفت الحارثي لصحيفة “المدينة” في عددها الاربعاء إلى أن إبقاء منظمة التعاون إيران عضواً في منظمة التعاون الاسلامي، “أمر لا يمكن القبول به وهي تكرر ممارساتها الخاطئة وتدخلاتها في شؤون الدول”، مؤكداً أن المساس بالأماكن المقدسة في النزاعات خط أحمر لا يمكن القبول به ويجب أن تكون هناك عقوبات معلنة وموقف سياسي واضح على من يقوم بذلك.