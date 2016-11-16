صحف إسبانيا “فخورة” بمنتخبها بعد العودة التاريخية

لندن ـ قوبل التعادل الصعب لمنتخب إسبانيا، أمام مضيفه الإنجليزي (2ـ2) في المباراة الودية التي جرت بينهما، أمس، على ملعب “ويمبلي” بحالة من الرضا في إسبانيا؛ حيث انهالت عبارات الإشادة باللاروخا من جانب وسائل الإعلام.

وكانت إنجلترا، متقدمة في النتيجة، بهدفين حتى الدقيقة الأخيرة، لكن لاعبي “لا روخا”، تمكنوا من قلب الطاولة بهدفين، حملا توقيع البديلين ياجو أسباس، وإيسكو، في الدقيقتين (89، 90+6).

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الرياضية: “المنتخب جعلنا نشعر بالفخر حقًا.إنه ببساطة لا يقبل الهزيمة.. في أشهر إستادات كرة القدم بالعالم، أظهر المنتخب الإسباني حقًا شخصيته، وروحه القتالية”.

وعلقت إذاعة “راديو ماركا” على المباراة: “هذا المنتخب يقدم مؤشرات إيجابية للغاية.. حقًا ظهرت معاناة في الدفاع، لكن الهجوم كان نشطًا للغاية. روح الفريق كانت قوية للغاية، وهذا أمر مهم حقًا”.

ونجح المنتخب الإسباني بذلك في تحسين الصورة، التي بهتت خلال عام 2016 عندما خرج الفريق مبكرًا من نهائيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″ بالهزيمة أمام إيطاليا (0ـ2).

وأظهر المنتخب الأسباني، أنه استعاد حيويته من جديد، تحت قيادة المدير الفني جولن لوبيتيجي الذي تولى مسؤولية الفريق خلفا لفيسنتي دل بوسكي في تموز/يوليو الماضي.

ولم يتلق المنتخب الإسباني، أي هزيمة، حتى الآن، خلال ست مباريات، تحت قيادة لوبيتيجي، وحقق أربعة انتصارات مقابل تعادلين اثنين، كانا بطعم الانتصار حيث حققهما الفريق خارج أرضه أمام إيطاليا، وإنجلترا.

ويتصدر المنتخب الإسباني، المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بفارق الأهداف، أمام نظيره الإيطالي.

وذكرت صحيفة “أس″ الرياضية: “في هذه الظروف، تعد هذه نتيجة رائعة حقًا للمنتخب. اللاعبون الجدد أدوا بشكل جيد حقًا، خاصة أسباس وإيسكو. الثنائي سبب العديد من المشكلات للإنجليز في الدقائق الأخيرة”.