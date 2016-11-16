غل: القضية الفلسطينية تعيش أسوأ ظروفها

عمان - الأناضول – قال الرئيس التركي السابق عبد الله غل، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تعيش أسوأ ظروفها وقد تحولت إلى الأقل اهتماماً في الشأن الدولي.

جاء ذلك في كلمة له خلال منتدى عمان الأمني بنسخته العاشرة الذي انطلقت أعماله في الجامعة الأردنية (حكومية).

وتناول غل في كلمته أبرز القضايا الهامة والحساسة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والصراع المذهبي الذي يشهده العراق وغيرها من القضايا الأخرى.

وأضاف الرئيس التركي السابق أن “سوريا والعراق واليمن وليبيا تعيش حروبا أهلية، وهذه الخلافات لا تؤدي فقط إلى مسألة التسلح، وإنما إلى إذكاء الإرهاب، وهذا يدعونا إلى أهمية التحدث عن السلام”.

وتابع: “يجب أن نعلم أن عدم تقسيم هذه الدول الأربعة مهم جداً ، وعلى دول المنطقة أن تتعاضد فيما بينها”.

وفي الشأن العراقي، أشار إلى أنه “في عام 2003 قمت بمبادرة وأرسلت رسالة إلى (الرئيس الراحل) صدام حسين، ونبهت إلى الأخطار المحدقة بالعراق ولكنه لم يستمع إلينا”.

وعن المسألة السورية تحدث “قدمنا الكثير من النصائح والتحذيرات، وتقديم جزءاً بسيطاً من التنازلات للشعب سيمنع تنازلات كبيرة لدول أخرى، ولكن للأسف لم يعد هناك حوار حميمي”.

فلسطينياً، أكد أن “القضية تعيش أسوأ ظروفها وقد تحولت إلى الأقل اهتماماً في الشأن الدولي”.

واستطرد في هذا الصدد: “الشعب الفلسطيني يستحق الحياة الحرة وحقوقه المشروعة كاملة، الحل المنشود في هذا الموضوع سيضمن إسرائيل أيضاً ويضمن الاستقرار في مناطق أخرى في العالم”.

ولفت إلى أن النزاع المذهبي في منطقة الشرق الأوسط “أدى إلى إخفاقات كبيرة، ومن هذا المنطلق فإن إنهاء الخلافات المذهبية أمر مهم يجب الانتباه إليه”.

وفيما يتعلق بالخلاف السعودي الإيراني، شدد الرئيس التركي السابق على ضرورة “الالتفات إلى أزمة الثقة بين البلدين، لأنهما دولتان تتشاركان في أمور كثيرة وتعايش السنة والشيعة كان سائداً في عصور كثيرة”.

ووصل غل إلى الأردن مساء أمس، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني.

وانطلقت في العاصمة عمان أعمال “منتدى عمان الأمني” الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالجامعة الاردنية بمشاركة عشرات الشخصيات المحلية والدولية للبحث في عدد من القضايا الأمنية، اضافة للتباحث حول موضوع حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

ويستمر المنتدى على مدار يومين، ويعد أحد الاجتماعات الهامة على المستوى الاقليمي حيث يعقد في عمان للعام العاشر على التوالي.