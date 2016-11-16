علاوي يدعو العراق إلى عدم السماح لـ”بي كاكا” بارتكاب اعتداءات في تركيا

عمان - الأناضول – دعا إياد علّاوي نائب الرئيس العراقي، الأربعاء، بلاده إلى عدم السماح لمنظمة “بي كا كا” بتنفيذ اعتداءاتها في تركيا.

جاء ذلك خلال كلمة له بمنتدى عمان الأمني في دورته العاشرة والذي انطلقت أعماله اليوم في الجامعة الأردنية (حكومية).

وقال علاوي: “يجب ألا نسمح في العراق باعتداءات حزب العمال الكردستاني ( بي كا كا) في تركيا، نحن بحاجة إلى أن نحمي تركيا وإيران وهما كذلك”.

وتتعرض تركيا لهجمات إرهابية تنفذها منظمة “بي كا كا” التي تنطلق من الأراضي العراقية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الأمن والمدنيين.

وأضاف نائب الرئيس العراقي: “في منطقتنا نُجابه مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن السلاح النووي، ولا أجد بديلاً أن ننهض بشكل سلمي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”.

وتابع “مفهوم المواطنة بدأ بالتراجع، والطائفية والإسلام السياسي يسيطر على التفكير العام في المنطقة”.

مستطرداًَ في هذا السياق: “يجب أن يكون هناك مؤتمر إقليمي عربي بحضور إيران وتركيا ووضع النقاط على الحروف (…) هناك إرهاب ومليشيات تدير الصراع في المنطقة”.

وانطلقت في العاصمة عمان أعمال “منتدى عمان الأمني” الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالجامعة الاردنية بمشاركة عشرات الشخصيات المحلية والدولية أبرزهم الرئيس التركي السابق “عبد الله غول” للبحث في عدد من القضايا الأمنية، اضافة للتباحث حول موضوع حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

ويستمر المنتدى على مدار يومين، ويعد أحد الاجتماعات الهامة على المستوى الاقليمي حيث يعقد في عمان للعام العاشر على التوالي.