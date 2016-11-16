غورماز: لا يمكن قبول حظر الأذان في القدس

الدوحة - الأناضول – قال رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز، معلقاً على مشروع قانون منع رفع الآذان بمكبرات الصوت في مساجد القدس وضواحيها إن حظر الأذان معناه إنكار وجود الإسلام والمسلمين في القدس على مر التاريخ، وهذا لا يمكن قبوله أبداً.

جاء ذلك في تصريحات صحافية لغورماز الأربعاء في الدوحة، بعد لقائه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري غيث بن مبارك علي عمران الكواري، ضمن الزيارة التي يجريها غورماز لقطر.

وأضاف غورماز أنه بعد سنوات من احتلال القدس، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، يحاولون الآن حظر الآذان، وهو أمر لا يمكن قبوله.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد الماضي، على مشروع قانون للحد من استخدام مكبرات الصوت في الأذان.

ويسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن مشروع القانون، الذي سيعرض قريبا على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي للمصادقة عليه، يستهدف المساجد القريبة من المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، والمساجد في المدن المختلطة داخل إسرائيل (يقطنها مسلمون ويهود) أو الأحياء والقرى القريبة من المناطق الإسرائيلية.

وناقش غورماز والكواري خلال اللقاء، تطوير العلاقات الثنائية في المجال الديني والعلمي، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الكواري أثناء اللقاء إن “هناك العديد من القضايا المشتركة التي تهم الطرفين التركي والقطري أبرزها تصحيح صورة الإسلام المشوهة، وتعزيز القيم الإسلامية الحقيقة وتفعيلها، وتعزيز منهج الاعتدال، وإرجاع الأمة إلى موقعها الحقيقي بين الأمم”.

وأكد أن زيارة المسؤول التركي والوفد المرافق له تأتي ترجمة لعمق العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

ومن جانبه قال غورماز إن “العلاقات المتطورة بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي تحتاج إلى تعاون علمي وديني أيضاً”.

وأعرب عن شكره لقطر على دعمها الواضح لتركيا ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الماضي، ووصفه بـ”الفريد في عدم تأخرها عكس الدول التي ترددت في إظهار دعمها منذ الساعات الأولى”.

وثمن المسؤول التركي أيضاً دور قطر في “دعم المسلمين في كل أنحاء العالم من خلال أعمالها الخيرية والإغاثية”.

ولفت إلى أن زيارته تأتي لتوحيد الجهود المبذولة نحو الأقليات المسلمة في العالم. وفي هذا الصدد لفت إلى أن بلاده لديها مشروعات ورؤية تجاه هذه القضية تريد التعاون فيها مع قطر.

ويرافق رئيس الشؤون الدينية التركية وفد مكون من نائبه ياووز أونال، ومفتي إسطنبول رحمي ياران، ومفتي صقاريا إلياس سينرلي، ومفتي ديار بكر بورهان إشليان، وعضو الهيئة الدينية العليا بنيامين أرول.

ووصل غورماز والوفد المرافق له الدوحة، الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين قطريين بينهم رئيس مجلس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.