السجن المؤبد لشرطي مصري أدين بقتل بائع في مشاجرة

القاهرة – رويترز – قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة للجنايات قضت الأربعاء بمعاقبة شرطي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل بائع في مشاجرة في أبريل نيسان الماضي في واقعة أثارت غضباً شعبياً كبيراً آنذاك.

وأضافت المصادر، أن المحكمة أدانت أمين الشرطة السيد زينهم بتهمتي قتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين. ووفقاً للقانون المصري تبلغ مدة السجن المؤبد 25 عاماً.

وقتل زينهم بائع الشاي عند مدخل مدينة الرحاب بشرق القاهرة يوم 19 أبريل نيسان بعد نشوب مشاجرة بينهما، “لخلاف على سعر أحد المشروبات” وفقاً لما جاء في بيان لوزارة الداخلية آنذاك.

ودفعت ردود الفعل الغاضبة بعد الحادث مسؤولين كباراً في الدولة للإدلاء بتصريحات تؤكد على محاسبة أي رجل شرطة يرتكب أي تجاوز بحق المواطنين سعياً لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

وأحالت النيابة العامة زينهم للمحاكمة الجنائية بعد تسعة أيام من الواقعة.

وقالت المصادر القضائية إن حكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاماً.