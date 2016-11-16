أطباء بلا حدود: الجوع يقتل آلاف الأطفال شمال شرقي نيجيريا

لاغوس – الأناضول – كشف مسح أجرته منظمة أطباء بلا حدود، وفاة آلاف الأطفال في نيجيريا، جراء الجوع والمرض، في المناطق التي تشهد نشاطاً لجماعة “بوكو حرام”.

وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، “إن مسحاً أجرته حديثاً في نيجيريا، أظهر وفاة آلاف الأطفال، جراء الجوع والمرض، في المناطق التي تشهد نشاطاً لجماعة “بوكو حرام، شمال شرقي البلاد”.

وأضافت المنظمة، بأن “الاعتراف الرسمي بتلك الحقائق، سيساعد في عملية توفير المساعدات العاجلة، قبل أن يموت مزيد من الأطفال”.

وقالت مديرة برنامج طوارئ شمال شرق نيجيريا التابع للمنظمة ناتالي روبيرتس، لوكالة “أسيوشيتد برس″، اليوم، “إن المسح شمل مخيمي لاجئين شمال شرقي مدينة مايدوغوري، وأظهر بأن ربع عدد الأطفال تحت سن الخامسة توفوا بسبب الجوع أو المرض”.

ونزح قرابة 2.6 مليون شخص، بينهم أكثر من مليون طفل، من منازلهم بسبب عمليات “بوكو حرام”، المستمرة منذ نحو 7 سنوات في المنطقة، والتي تسببت بمقتل أكثر من 20 ألف شخص.

و”بوكو حرام” مجموعة نيجيرية مسلّحة تأسّست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتقول بأنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.