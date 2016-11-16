وزيرة الدفاع الألمانية تطالب ترامب بتغيير نهجه

برلين – د ب أ – طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتغيير نهجه الذى ظهر عليه خلال الحملة الانتخابية .

وقالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية المقرر صدورها الخميس: “المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة اتسمت بالتهميش والتشهير والتحقير الشخصي. دونالد ترامب لديه فرصة الآن حتى تولي السلطة لبناء الجسور”.

وذكرت الوزيرة أن القاسم المشترك بين الحركات الشعبوية اليمينية الجديدة في الغرب، مثل حزب استقلال المملكة المتحدة وحزب الجبهة الوطنية الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا، هو “أنها عنصرية وقومية متطرفة ومعادية للأجانب وتعاني من رهاب الإسلام ومتوددة للنظام الروسي… هذه الأنماط غير العادية تم استخدامها في المعركة الانتخابية الأمريكية”.

يذكر أن فون دير لاين أعربت من صدمتها من فوز ترامب في الانتخابات عقب إعلان النتائج مباشرة.

وقالت الوزيرة إنه عقب نتائج هذه الانتخابات يتعين على أوروبا، أن تحدد “ما إذا كانت ستتخذ قراراتها بنفسها أم أنها تريد أن تكون مجرد دمية”، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق في مشاريع التسليح أيضاً.

وأضافت فون دير لاين: “إننا 28 دولة في الاتحاد الأوروبي لديها 37 نوعاً من ناقلات الجنود المدرعة و12 نوعا من طائرات التزود بالوقود و19 نوعاً من المقاتلات. من الجنون في ظل هذه الفوضى تبديد أموال طائلة”.