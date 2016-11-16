الخارجية الأردنية: لن نقبل منع رفع الآذان في الأقصى

عمان - د ب أ – أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة، عن رفض الحكومة لمشروع القانون الذي تسعى إسرائيل إلى إقراره لمنع إقامة الآذان في المسجد الأقصى، وشدد على أن موقف الحكومة في هذا الإطار “واضح وصريح ولا يحتمل اللبس″.

ونقلت مواقع أردنية عنه القول إن الأردن، “لن يقبل بأي شكل من الأشكال محاولة منع رفع الآذان من الأقصى والحرم القدسي الشريف”، مذكّراً أن الأردن تصدى لمشاريع وقوانين كثيرة.

وشدد الوزير على أن “الدبلوماسية الأردنية ناجحة والجهات الأردنية المعنية تتابع بشكل مُحكم هذا الأمر وتنسق فيما بينها لإصدار البيان اللازم والجهد الدبلوماسي المطلوب”.