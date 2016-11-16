جماعة شيعية عراقية مسلحة تقول إنها على وشك الوصول لقاعدة جوية غربي الموصل

بغداد – رويترز – قالت جماعة شيعية عراقية مسلحة الأربعاء، إنها توشك على اقتحام قاعدة تلعفر الجوية إلى الغرب من الموصل في إطار الحملة العسكرية لاستعادة آخر مدينة كبيرة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق.

وقال جعفر الحسيني المتحدث باسم كتائب حزب الله وهي جماعة تدعمها إيران، إن بعض مقاتلي الدولة الإسلامية انسحبوا بالفعل من القاعدة وانتقلوا إلى بلدة تلعفر. وأضاف “المعركة ستحسم اليوم.”

وكتائب حزب الله عنصر رئيسي في قوات الحشد الشعبي، وهي تحالف تغلب عليه الفصائل الشيعية انضم إلى الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة الموصل والتي بدأت أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وستساعد السيطرة على تلعفر في قطع خطوط إمداد التنظيم المتشدد بين الموصل والأراضي الخاضعة لسيطرته في سوريا.