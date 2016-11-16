مسؤول أممي يحث على حل أزمة معبر رفح بين غزة ومصر

غزة – د ب أ – حث مسؤول في الأمم المتحدة الأربعاء، على حل أزمة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وضمان فتحه بشكل دائم.

وقال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية روبرت بايبر، لدى تفقده معبر رفح في جنوب قطاع غزة إن “الكثير من الحالات الإنسانية بحاجة للسفر وسكان غزة لا يتمتعون بالحق الإنساني بالتنقل والسفر”.

وأضاف بايبر، أن “كل الناس الذين شاهدتهم هنا هدفهم واحد إما علاج أو مشاهدة أهلهم أو مواصلة دراستهم وهي أبسط الحقوق ويجب أن يحصلوا عليها”.

وتابع قائلاً “نحن من واجبنا كأمم متحدة أن ننبه الحكومات لهذا الأمر لأن حرية السفر مكفولة للجميع حسب القوانين والمواثيق الدولية”.

وتفقد بايبر العمل على معبر رفح بمشاركة مسؤولين من هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية في غزة وتجول في صالة المغادرة في المعبر في الجانب الفلسطيني.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح الاثنين، للسفر استثنائياً في الاتجاهين على أن يستمر عمل المعبر لمدة خمسة أيام متتالية أمام الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة.

وطالبت حركة حماس مراراً بضمان عمل معبر رفح بشكل دائم ومستمر فيما تربط السلطات المصرية بتطورات الأوضاع الأمنية في منطقة شبه جزيرة سيناء.