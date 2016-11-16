البرلمان الاسرائيلي يصوت في قراءة اولى لصالح مشروع قانون يشرع منازل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

القدس - أ ف ب – أقر البرلمان الاسرائيلي الاربعاء، في قراءة اولى مشروع قانون مثير للجدل لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضواً لصالح مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين الفين الى ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانوناً.