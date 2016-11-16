خامنئي: انتخاب ترامب لا يبدل شيئاً بالنسبة لإيران

طهران - أ ف ب – اعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران اية الله علي خامنئي الاربعاء، ان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة “لا يبدل شيئاً” بالنسبة لإيران، معتبراً ان هذا البلد لطالما كان معادياً لإيران أياً كان رئيسه.

وصرح خامنئي في كلمة ألقاها بطهران ونشرت على موقعه الخاص، ان انتخاب ترامب “لا يبدل شيئاً بالنسبة الينا. لا نشعر بالقلق ونحن مستعدون لمواجهة اي احتمال”.

كما أوضح ان بلاده “لا تحكم على الانتخابات” الامريكية مضيفاً، “طوال السنوات الـ37 الاخيرة لم يأت اي من الحزبين اللذن تعاقباً على الحكم بالنفع علينا، ولطالما طالتنا شرورهما”.

وأضاف المرشد الاعلى ان الأجدى اليوم هو التركيز على “اخراج ايران من مشاكلها الحالية او المقبلة، والطريقة الوحيدة لذلك تكمن في الحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام القائمين وتعزيزهما”.

قبل الاستحقاق الامريكي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، صرح الرئيس الايراني حسن روحاني ان الخيار بين ترامب وخصمته الديموقراطية هيلاري ترامب بمثابة خيار بين “سيء واسوأ” من دون تحديد من الاسوأ.

ورغم تحسن نسبي في العلاقات اثر ابرام الاتفاق الدولي مع ايران بشأن ملفها النووي في تموز/يوليو 2015، ما زالت ايران تعتبر الولايات المتحدة “عدوها” الاساسي. والعلاقات مقطوعة بين البلدين منذ 1980 بعد اشهر على انتهاء الثورة الاسلامية في ايران التي انطلقت في 1979 واطاحت بحليف الاميركيين شاه ايران محمد رضا بهلوي.