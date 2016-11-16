السفارة الأمريكية بعمان لا تستبعد “الدافع الإرهابي” في حادثة الجفر

عمان - الأناضول - قالت السفارة الأمريكية في عمان، الأربعاء، إنها لا تستبعد الدافع “الإرهابي” في الحادثة التي جرت أمام قاعدة الملك فيصل الجوية مطلع الشهر الجاري، وأدت إلى مقتل 3 مدربين أمريكيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة.

وأوضح المتحدث باسم السفارة “إريك باربي” في البيان، أن “التحقيقات في حادثة إطلاق النار الجمعة 4 نوفمبر/ تشرين ثان في منطقة الجفر (جنوب شرقي البلاد) ما زالت جارية، ولم تتوصل حتى الآن لأية استنتاجات”.

وأضاف “يدرس المحققون جميع الدوافع المحتملة والأسباب التي أدت لتعرض الجنود الأمريكيين لإطلاق النار ولم يتم استبعاد الإرهاب كدافع محتمل بعد”.

وتابع: “خلافاً للتقارير الصحافية، لم يكن هناك على الإطلاق أي دليل موثوق يشير إلى أن الجنود الأمريكيين تصرفوا خلافاً للأوامر أو الإجراءات المتبعة عند الوصول إلى القاعدة، نحن نقدر مساعدة الحكومة الأردنية في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات”.

وفي 4 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، لقي 3 مدربين أمريكيين، إثر تبادل لإطلاق نار أمام قاعدة الملك فيصل الجوية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية حينها أن سيارة مدربين أمريكيين حاولت، صباح اليوم، دخول القاعدة الجوية “دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف”؛ ما أدى إلى نشوب تبادل لإطلاق النار قتل فيه اثنان من المدربين (من الجنسية الأمريكية) وجرح ثالث، فيما أصيب ضابط صف أردني (توفي في وقت لاحق).

لكن بعدها بدقائق، أعادت الوكالة بث الخبر بعد حذف عبارة “دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف”.

وهو حذف برره مصدر حكومي في تصريح سابق، بأن البيان السابق اعتمد في البداية “على المشاهد الأولية.