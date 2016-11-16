بوتين يشيد بـ”خبرات” عسكرية اكتسبها عسكريون روس في القتال بسوريا‎

موسكو – الأناضول – أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالخبرة القتالية التي اكتستبها قوات بلاده من الحرب في سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، في المقر الرئاسي بمدينة “سوتشي” الجنوبية.

وقال بوتين “يجب العمل بمثابرة من أجل الاستفادة من الخبرة التي اكتسبناها خلال الأعمال القتالية ضد الإرهابيين في سوريا، لدى إجراء التدريبات والاختبارات المفاجئة للقوات”.

وعن الدروس المستفادة، أوضح أنه “يجب أن يأخذ المصممون والمهندسون في قطاع الإنتاج الحربي هذه الخبرة بعين الاعتبار لدى تطوير أنواع واعدة من الأسلحة”.

وبدأت روسيا مهاجمة مدن سورية منذ نهاية سبتمبر/أيلول 2015، وتقول إن تدخلها يهدف لضرب مراكز تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية تستهدف مجاميع مناهضة للأسد، ولا علاقة لها بالتنظيم.

وأسفرت الغارات الجوية الروسية عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين السوريين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.