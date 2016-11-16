روسيا: وقف إطلاق النار في حلب سيستمر في الوقت الراهن

موسكو – رويترز – قال الكرملين الأربعاء، إن وقف الضربات الجوية الروسية لأهداف في مدينة حلب لا يزال سارياً في الوقت الراهن وذلك بعد يوم من قول الجيش الروسي إنه لم يقصف المدينة السورية منذ 28 يوما.

وشنت روسيا الثلاثاء، ضربات صاروخية منسقة ضد مقاتلي معارضة في مناطق أخرى من سوريا واستخدمت لأول مرة حاملة طائراتها الوحيدة في القتال.

وعندما سئل إن كان وقف الضربات ضد أهداف في حلب لا يزال سارياً، أجاب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالإيجاب.