الجامعة العربية ترحب بالإعلان عن هدنة لوقف إطلاق النار في اليمن

القاهرة- د ب أ- رحبت الجامعة العربية الأربعاء بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من اجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا.

وقال أحمد بن حلي، في تصريحات للصحفيين ردا على ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا حول التوصل لهدنة في اليمن، إن “الجامعة العربية على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ومع الحكومة الشرعية في اليمن، وتعمل على الدفع قدما للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية”.

وأضاف بن حلي أن “رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة اليمنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأشار إلى أن هذه المرجعيات تؤدي إلى ضرورة جلوس جميع الاطراف في اليمن على مائدة تفاوض واحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا يتطلب ممن خرقوا الشرعية وتعدوا عليها في اليمن وهم الحوثيون العودة إلى رشدهم وموقعهم ومكانتهم حتى يمكن أن تنفذ خطة الأمم المتحدة المدعومة عربيا وإقليميا حتى يمكن إيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن يقوم على وقف إطلاق النار .

واعتبر بن حلي أن الخروج على المرجعيات السابقة لحل الأزمة اليمنية لا يمكن أن يستقيم لإيجاد حل لهذه الأزمة، خاصة وأن هذه المرجعيات منصوص عليها في قرارات مجلس الأمن وتشكل منطلقا لاستئناف أي حوار سياسي في اليمن.