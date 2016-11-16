تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

كابول- رويترز- قالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه فقتل أربعة أشخاص على الأقل وأصاب آخرين في هجوم على عربة تقل مسؤولين من الأمن الوطني في العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي حدث خلال فترة الذروة الصباحية في كابول.

وقال التنظيم في بيان “بتوفيق من الله تمكن الأخ الاستشهادي طلحة الخراساني – تقبله الله- من الانغماس وتفجير سترته الناسفة على حافلة تقل عناصر من المخابرات الأفغانية المرتدة في منطقة بول محمود بمدينة كابول ما أسفر عن هلاك وإصابة نحو 20 منهم.”