قوات الرئيس اليمني تتقدم في تعز وتقتل قياديا حوثيا

صنعاء- د ب أ- أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، سيطرتها على عدة مواقع في محافظة تعز 275/ كيلومترا جنوب صنعاء/، بعد معارك خاضتها ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

وقالت قيادة محور تعز العسكري التابعة للجيش الموالي لهادي في بيانات مقتضبة وصلت وكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش سيطرت بشكل كامل على حي قريش ومدارس النجاح والكويت وأسماء و المستشفى العسكري ومحيطه شرقي المدينة.

وأضافت أن “قوات الجيش سيطرت أيضا على منطقة الصيار وتلة الإريل في مديرية الصلو، جنوبي المحافظة بعد هجوم شنته على مسلحي الحوثي وقوات صالح، مع سيطرتها على موقع قرن غراب العسكري في منطقة الضعيف وأسرها خمسة مسلحين حوثيين في موقع قرن الشامي في الجبهة الجنوبية للمحافظة”.

وتابعت قيادة محور تعز بالقول إن قوات الجيش حررت أيضا تلتي المحرقة والخزان في منطقة الأحكوم جنوبي تعز، وقتل القيادي الحوثي ” أبو زيد الشامي” في مواجهات غربي المحافظة.

وشهدت محافظة تعز يوم أمس معارك دامية في عدة جبهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين، فيما تمكنت القوات الحكومية من التقدم في عدة مواقع.

وعلى صعيد متصل بالمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن أوضحت المقاومة الشعبية في صنعاء أن ثمانية من مسلحي الحوثي وقوات صالح قتلوا في مديرية نهم البعيدة من العاصمة بحوالي 50 كيلومترا.

وأوضحت مقاومة صنعاء في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الثمانية قتلوا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبل يام بمديرية نهم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد اليمن مواجهات عنيفة منذ أكثر من عام ونصف خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، حسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية، مع نزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص، وتسببها بأوضاع إنسانية حرجة.