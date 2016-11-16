ترامب ينفي أن تكون المحادثات لتشكيل فريقه تجري بأجواء فوضوية أو متوترة

واشنطن- أ ف ب- نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عبر سلسلة من التغريدات مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء أن تكون المحادثات القائمة لتشكيل فريقه تجري في أجواء فوضوية أو متوترة، واعلن انه اجرى اتصالات مع العديد من قادة الدول الاجانب منذ انتخابه.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء بعد أن خرج من البرج الذي يحمل اسمه لتناول العشاء في نيويورك مع افراد عائلته “ان العمل على اختيار حكومتي ومناصب اخرى يجري بشكل منظم جدا. وانا الوحيد الذي يعرف على من سيقع الاختيار في النهاية”.

وانتقد ترامب صحيفة نيويورك تايمز التي تكلمت عن عملية انتقالية “فوضوية”، في حين اشارت شبكة “سي ان ان” الى محادثات “متوترة”.

وكتب ترامب تغريدة الاربعاء جاء فيها ان “المعلومات الواردة في مقالة نيويورك تايمز حول الانتقال مغلوطة بالكامل. ان الامور تجري من دون مشاكل”.

واعلن ترامب ايضا انه “تلقى اتصالات هاتفية من العديد من القادة الاجانب رغم ما تقوله نيويورك تايمز″ مشيرا الى قادة روسيا وبريطانيا والصين والسعودية واليابان واستراليا ونيوزيلندا.

وفي مقالة نشرت الاربعاء اشارت نيويورك تايمز الى المشاكل التي واجهت العديد من قادة العالم للتمكن من الاتصال هاتفيا بترامب.

وكتب ترامب في تغريداته ايضا ان هذه الصحيفة “ممتعضة إلى حد انها بدت سخيفة في تغطيتها لنشاطاتي”.