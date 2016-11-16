ليلى علوي تجري عملية جراحية

القاهرة ـ تغيبت الفنانة المصرية ليلى علوي عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38 على غير عادتها، وفسرت الفنانة سبب ذلك.

ليلى كتبت عبر “فيسبوك”: “اليوم يوم خاص جداً ويعد بمثابة احتفالية سينمائية كبيرة في أم الدنيا، افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يتوجه فيلم الافتتاح يوم الستات، مبروك للمهرجان ومبروك للعاملين على الفيلم إلهام شاهين وكاملة أبو ذكري ونيللي كريم وهالة صدقي وناهد السباعي وكل الستات الحلوة الجدعة اللي بحبهم، بالتوفيق دائماً وكان نفسي أكون موجودة لكن يتعذر على ذلك لإجرائي العلاج بعد العملية في الخارج، بقلبي معكم”.

يُذكر أن ليلى أثارت الجدل أيضًا بعدما تغيبت عن حضور جنازة الفنان محمود عبد العزيز، والذي تهدى هذه الدورة من المهرجان لروحه.