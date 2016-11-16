علا غانم: كل الرجال خائنون… وهذا ما فعلته حينما ضبطت زوجي مع امرأة في السرير

القاهرة ـ عادت الفنانة المصرية علا غانم، لإطلاق عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول الإغراء والفنانة الحقيقية التي تجسده.

علا غانم، قالت في “البرومو” الخاص من حلقة برنامج برنامج “فحص شامل”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، والذي تحل عليه ضيفة الأربعاء: “إنها ترفض وصف المرأة المثيرة، بأنها تكون محل شك للرجل”، مؤكدة أنه عليهم ان يثقوا بانفسهم.

وأضافت: “أنها تفضل الفنانة الراحل ناهد شريف في الإغراء، عن الفنانة غادة عبدالرازق”.

وعن الخيانة عند الجنسين قالت “من الصعب جدًا أن تعيش المرأة في بيت واحد مع رجل وتخونه، أما الرجال فـمافيش رجل مبيخونش”.

وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها علا غانم الرجال بالخيانة، حيث كانت قد فجَّرت مفاجأة من العيار الثقيل قبل ذلك، حينما كشفت أنها ضبطت زوجها الثاني يخونها مع امرأة لا تعرفها بغرفة النوم بشقة الزوجية، مشيرة إلى أنها انصرفت في هدوء قبل أن تحصل على الطلاق السريع باعتباره الحل الأمثل الذي يحفظ لها كرامتها.

وقالت علا: إن الخيانة أمرٌ قاسٍ يفوق احتمال الإنسان، على الرغم من أنها تعرضت لها مرارا من الصديقات، ولكن الخيانة الأكثر بشاعة كانت من الزوج.

ونفت الفنانة المصرية أن تكون قد فكرت عقب تلك الواقعة برد الخيانة باللجوء إلى الفعل نفسه مع رجل آخر؛ لأنها ترى أنه لا يوجد رجل في العالم يستحق أن تتغير وتصبح رخيصة لتقع في بئر الخيانة من أجله، أو بسببه.