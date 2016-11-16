أصغر مليونير في العالم… هكذا كون ثروته وما زال يحلم بالمزيد

لندن ـ نجح تلميذ في الرابعة عشرة من عمره في أن يصبح أصغر مليونير عصامي في بريطانيا بسلسلة من الصفقات التجارية الناجحة التي جعلت ثروته تبلغ 2 مليون جنيه استرليني.

وحسب موقع مترو البريطاني فإن هارفي ميلنجتون نجح في الحصول على مليوني جنيه استرليني بعد بيع قطعة أرض اشتراها من أرباح مشروعه الناشئ الذي أطلقه العام الماضي.

وكان هارفي حقق أرباحًا بلغت 100 ألف جنيه استرليني من مشروعه الذي يقوم على تذكير السائقين بمواعيد ضرائبهم وتجديد رخصهم لتجنب الغرامات، وهي الفكرة التي أطلق عليها اسم Tax Disc Reminder، وحققت فكرة هارفي نجاحًا كبيرًا وباع الآلاف من هذه الأوراق التذكيرية للسائقين، حيث يتلقى يوميًا 400 طلبًا لشراء هذه الورقة.

ولم يكتف هارفي بهذه الأرباح التي حققها من الشركة النائية، وقرر أن يستثمر أرباحه في قطعة أرض احتاجتها فيما بعد شركة للتطوير العقاري فعقد معهم صفقة وباعها باثنين مليون جنيه استرليني.

ورغم هذه الموهبة الفذة لهارفي في البيزنس إلا إنه يحلم بأن يكون ضابط شرطة، والتحق بالفعل بتدريب الشرطة.

وقال والده هاوراد الذي يبلغ من العمر 46 عامًا ويعمل بستانيًا، إنه يثق بأن ابنه محظوظ ولكنه أيضًا عمل بجد واجتهاد، وهو ليس مجرد طفل وإنما رجل أعمال كبير.