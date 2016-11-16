وزير هندي يثير الغضب بزواج ابنته الذي كلّف 74 مليون دولار

لندن ـ أثار الوزير الهندي السابق، جاناردهانا ريدي، غضبًا واسعًا بسبب حفل زفاف فاخر أقامه لابنته رغم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن تكلفة حفل الزفاف الذي يحضره العديد من نجوم بوليوود لمدة 5 أيام وليالٍ تصل إلى نحو 74 مليون دولار.

تُظهر الصور الملتقطة للحفل بطاقات دعوة مطلية بالذهب، وأزياء برّاقة ترتديها العروس “براهماني”، و5 خيول بيضاء ترافق العريس راجيف.

ويُقام الزفاف داخل قصر “بنغالور”، حيث يتم استقبال الحضور من البوابة الرئيسية ونقلهم إلى المكان المخصص للحفل بعربات تقليدية فاخرة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن تكلفة مجوهرات العروس بلغت 10 ملايين دولار، وفستانها مليوني دولار، وهو ما أثار غضب عامة الناس.

تجدر الإشارة إلى أن ريدي كان قد تعرض للسجن 3 سنوات بتهم الفساد وأطلق سراحه العام الماضي، وهو عضو في حزب الشعب الهندي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.