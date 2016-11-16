لهذا السبب وضع الأمريكيون “دبابيس″ على ملابسهم بعد فوز ترامب

لندن ـ وضع العديد من الأمريكيين “دبابيس″ على ملابسهم، كنوع من التعبير عن التضامن مع الفئات المهمشة، وأيضاً للذين يشعرون بالخطر في البلاد بعد مرحلة الانتخابات، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشر مؤخراً هاشتاق SafetyPin# بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله النشطاء صوراً وتغريدات يؤيدون بها هذا العمل.

يذكر أن فكرة ارتداء دبوس الأمان ظهرت في بريطانيا، حيث قام الناس بتطبيقها بعد التصويت لمغادرة البلاد من الاتحاد الأوروبي في يونيو، عندما شهدت البلاد بعد الاستفتاء تصاعد حالة من الهجمات وردود الفعل الغير مؤيدة للقرار.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تزايد إبلاغ الأمريكيين عن الأعمال العدائية بعد مرحلة الانتخابات.

ففي الأيام التي تلت الانتخابات، أفاد الطلاب بحدوث حالات من التخويف والترهيب، بما في ذلك في مسقط رأس مايك بنس نائب الرئيس المنتخب.