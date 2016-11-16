ترامب ينفي محاولة الحصول على تصاريح أمنية لأولاده

واشنطن ـ رويترز ـ – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه لا يحاول الحصول على تصاريح أمنية لأولاده وهو ما سيسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية للحكومة.

وقال قطب العقارات في نيويورك في تغريدة على تويتر “لا أحاول الحصول على (تصاريح أمنية عالية المستوى) لأولادي. هذه قصة إخبارية زائفة تماما.”

وكان ترامب يشير إلى تقارير لوسائل إعلام خرجت يوم الاثنين تشير إلى سعيه للحصول على تصاريح أمنية لثلاثة من أولاده وزوج ابنته.

ومن شأن مثل هذه التصاريح أن تسمح لترامب بمناقشة قضايا الأمن القومي مع ابنته إيفانكا وابنيه إيريك ودونالد جونيور وزوج ابنته جاريد كوشنر. ويمنعه القانون الاتحادي من تعيين أفراد من الأسرة في إدارته لكن الأربعة جميعا لعبوا أدوارا استشارية رئيسية اثناء حملته الانتخابية.

وأصر ترامب على أنه لتفادي تضارب في المصالح فإن أبناءه سيديرون مشاريعه الواسعة عندما يتولى الرئاسة.