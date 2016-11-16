مسؤول إسرائيلي يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إهداء طائرة بدون طيار لميدفيديف

تل أبيب- د ب أ- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن قرارا اتخذه مسؤول إسرائيلي بشكل عفوي بإهداء رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف طائرة بدون طيار قوبل بانتقادات من قبل معهد الأبحاث المسؤول عن الطائرة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قال موشيه رؤوفيني، ممثل منظمة البحوث الزراعية “فولكاني سنتر”، إن قرار وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرييل بإهداء طائرة بدون طيار لميدفيديف تجاهل كل القواعد والإجراءات التي تنسق منح الهدايا.

وأضاف أن هذه اللفتة ترتب عليها الإضرار بصورة المعهد، كما مثلت نكسة في مجال البحوث الزراعية في المستقبل.

وتشير التقارير إلى أن زيارة الرئيس الروسي السابق إلى إسرائيل الأسبوع الماضي تضمنت جولة في المعهد، وأبدى ميدفيديف اهتماما بالطائرة، التي تبلغ قيمتها ما يقرب من 52 ألف دولار، ووعد ارييل الضيف الروسي بمنحه الطائرة بدون طيارـ والتي أصبحت بالفعل في حوزة روسيا، على الرغم من أن الباحثين لم يرفقوا بها جهاز التحكم عن بعد اللازم لتوجيهها.

وترددت أنباء عن إصدار وزارة الزراعة بيانا تعهدت فيه بدفع قيمة طائرة بدون طيار أخرى، لكنها لم تعتذر عن تلك اللفتة.